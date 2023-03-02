Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağına uçan balık takıldı

Çanakkale'de gırgır teknesiyle avlanan balıkçıların ağına, Türk kara sularında az sayıda görülen 'uçan balık' takıldı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağına uçan balık takıldı
AA

Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi yönünde sardalya avı için denize açılan balıkçıların ağından yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 1 kilogram ağırlığında geniş yüzgeçleriyle uçan kırlangıç balığı çıktı.

AA'nın haberine göre Yılmazlar-5 isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, daha önce de farklı türlerin ağlarına takıldığını söyledi.

"BÖYLE BİR TÜRE DAHA ÖNCE RASTLAMAMIŞTIM"

Uçan balığı görünce şaşırdıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Boğaz girişinde yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avındaydık. Ekip, ağlarda farklı bir balık olduğunu söyledi. Hemen indik baktık. Balığı Çanakkale'nin en batı ucunda avladık. Değişik bir tür. Uçan kırlangıç olarak biliyoruz. 9-10 çeşidi olduğunu öğrendik. Bu türlerden biri bize denk geldi. Ben çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum ama böyle bir türe daha önce rastlamamıştım. Daha önce bulduğumuz yılan balığı da yine aynı bölge civarında çıkmıştı."

Çiftçi, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik zenginliğinin korunması ve balığın canlı kalmasını istedikleri için görüntüledikten sonra Biga'nın Kemer köyünde suya geri bıraktıklarını dile getirdi.

"İNSANLARA KARŞI ZARARSIZDIR"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Daban ise bu balığın, Türk kara sularında nadir görülen bir tür olduğunu bildirdi.

Balığın bu bölgedeki varlığının bilindiğini aktaran Daban, şu ifadeleri kullandı:

"Dactylopterus volitans, Dactylopteridae familyasından bir balık. Türkçe ismi 'uçan kırlangıç' olarak bilinen bir denizel kemikli balık türüdür. Geniş bir coğrafik dağılıma sahiptir. Batı Atlantik'te Kanada'dan Arjantin kıyılarına, Doğu Atlantik'te ise İngiliz kanalından Angola'ya kadar dağılım göstermekle birlikte Akdeniz'de de bulunmaktadır. Ülkemiz sularında çok eski tarihlerde Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde bulunduğuna yönelik kayıtlar bulunmakla birlikte Gökova Körfezi'nde, Saros Körfezi'nde materyale dayalı kayıtları mevcuttur."

Daban, son haftalarda Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar tarafından uçan kırlangıç balığına rastlandığını aktardı.

Bu türün boyunun 50 santimetreye, ağırlığının 1,8 kilograma kadar ulaşabildiği bilgisini veren Daban, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmayla denizel balık türlerinin dağılım alanları genişlemektedir. Marmara'da az olan stokunu artırmaya başladığı görülmektedir ve yakın gelecekte Karadeniz'e girmesi sürpriz olmayacaktır. Ekonomik değeri azdır. Büyük görsel akvaryumlarda kullanılmaktadır. İnsanlara karşı zararsızdır. Türkçe ismi uzun pektoral kanatları yüzünden verilmiş olsa da aslında dibe bağlı kum ve çamurlu alanlarda yaşar.

Asıl uçan balık pelajik ortamda (açık deniz) yaşayan exocoetidae familyasından hirundichthyes rondeletii türüdür ve bu tür ile karıştırılmaması gerekmektedir. Özellikle gece seyirlerinde balıkçıların ya da teknelerin güvertelerine düşen tür hirundichthyes rondeletii türüdür. Bu tür çok uzun pektoral yüzgeçleri sayesinde bir gürültü veya tehdit hissettiğinde avcısından kaçmak için suyun üzerinde metrelerce sürülebilir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüveyda İsminin Anlamı Nedir? Rüveyda İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Rüveyda İsminin Anlamı
Selen İsminin Anlamı Nedir? Selen İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Selen İsminin Anlamı
Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak
YAŞAM Tavuklar düşündüğünüzden daha zeki
Rukiye İsminin Anlamı Nedir? Rukiye İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Rukiye İsminin Anlamı
Deprem bölgesindeki afet çadırları!
YAŞAM Deprem bölgesindeki afet çadırları!
Pars İsminin Anlamı Nedir? Pars İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Pars İsminin Anlamı
Reyyan İsminin Anlamı Nedir? Reyyan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Reyyan İsminin Anlamı
Pamir İsminin Anlamı Nedir? Pamir İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Pamir İsminin Anlamı
Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
YAŞAM Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ ...
Mihran İsminin Anlamı Nedir? Mihran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mihran İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.