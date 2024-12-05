Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 05.12.2024 - 00:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:36
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halinde 2 lastik bot tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik "TCSG-28" botu yönlendirildi.
Ekipler, 2 bottaki Afganistan uyruklu 26'sı çocuk 72 düzensiz göçmeni alıp kıyıya getirdi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ