Çanakkale'de denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Çanakkale'de balıkçı barınağında denizde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan kişinin balıkçılık yapan F.S. olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:30
BALIKÇI BARINAĞINDA GÖRÜLDÜ
AA'daki habere göre; iskeledeki balıkçı barınağında su yüzeyinde erkeğe ait cansız beden olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
SUDAN ÇIKARILDI
Barınağın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, cansız bedeni sudan çıkardı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İncelemede cansız bedenin balıkçılık yapan F.S.'ye ait olduğu tespit edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.
