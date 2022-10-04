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Haberler Gündem Çanakkale'de Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, güreş ağası katırla getirdiği 1 milyon 17 bin lirayı belediye başkanına teslim etti - Güncel Haberler
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Çanakkale'de güreş ağası katırla getirdiği 1 milyon 17 bin lirayı belediye başkanına teslim etti

Bu yıl 288. düzenlenen Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ağalığı kazanan Seyhan Aslan, ağalık parasını katırla getirdi. Parayı teslim alan Lapseki Belediye Başkanı Metin Semerci, bu uygulamanın değişik bir mizansen olduğunu dile getirdi

Çanakkale'de Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, güreş ağası katırla getirdiği 1 milyon 17 bin lirayı belediye başkanına teslim etti - Güncel Haberler
Güreş ağası parayı katırla getirdi
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AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Çardak beldesinde bu yıl 288. düzenlenen Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ağalığı kazanan Seyhan Aslan, katırla getirdiği ağalık parası olan 1 milyon 17 bin lirayı belediye başkanına teslim etti.


Tarihi güreşlerde üç yıldır üst üste ağalık yapan Seyhan Aslan, altın kemerine kavuşmasının ardından ağalık yarışında iş adamı Mesut Öner ile karşı karşıya geldi.

Ağalığı finalde 1 milyon 17 bin liraya kazanan Aslan, katıra yüklediği paraları belde sokaklarında davul ve zurna eşliğinde dolaştırıp Lapseki Belediye Başkanı Metin Semerci'ye teslim etti.

Güreş ağasından paraları teslim alan Semerci, çok değişik mizansen bir olay olduğunu söyledi.

Bunun Türkiye'de ilk kez yapıldığını düşündüğünü belirten Metin Semerci, "Buradaki amaç bazı dedikoduların önüne geçmek ve Çardak güreşlerini gerçekten bütün Türkiye'ye tanıtmak. Asıl amacımız bu. Çardak güreşleri gerçekten çok önemli. Şu andaki duruma göre Çardak güreşleri Türkiye genelinde yapılan güreşler arasında 3. sırada. Ben güreş ağamıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Seyhan Aslan ise bu yıl kendisinin final yılı olduğunu belirterek, "3. yılımda altın kemerin sahibi oldum. 4. yılımda yine ağalık yarışında bir milyon 17 bin gibi yüksek bir rakamla güreş ağası seçildim ve şu an belediye başkanımıza sizlerin önünde emaneti temsil ettim. Bazı dedikodular yapıldı bu süreçte. Ben sadece ona üzüldüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ben ağalık vermekle olur diyor ve vermeye de devam ediyor ve vermeye de devam edeceğiz diyorum. Biz Çardak'ı seviyoruz. Hakikaten güreşi de seviyoruz. Ata sporuna kim destek veriyorsa onları da seviyoruz. Yani pehlivan da bizim, cazgır da bizim güreşçi de bizim ağa da bizim. Hepsi bizim arkadaşımız dostumuz." diye konuştu.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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