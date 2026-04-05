Çanakkale'de kadın cinayeti!

Çanakkale'de tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
Türkiye, yeniden bir kadın cinayetine şahit oldu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 39 yaşındaki Şefik S., tartıştığı 35 yaşındaki eşi Selver S.'yi av tüfeğiyle katletti.
Giriş: 05.04.2026 - 20:20
Çanakkale'deki olay, saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkisi Truva Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Şefik S. ve eşi Selver S. arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasında yaşanan gerginlik sırasında Şefik S., evde bulunan tüfekle Selver S.'ye ateş açtı. Selver S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesin duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selver S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şefik S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
