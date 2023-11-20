Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Mehmet Üzden hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı
Çanakkale'de meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden İbrahim Akbal (57) yönetimindeki otomobil, kavşakta tali yoldan çıkan Mehmet Üzden (73) yönetimindeki araçla çarpıştı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobile sıkışan Üzden'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Akbal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Akbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mehmet Üzden'in cenazesi, çağırılan Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen Üzden'in yakınları siniri krizi geçirdi.