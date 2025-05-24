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        Haberler Yaşam Çanakkale'de nilüfer güzelliği; koparmanın cezası 557 bin TL

        Çanakkale'de nilüfer güzelliği; koparmanın cezası 557 bin TL

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı düşünülürken; koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 557 bin 212 TL ceza kesiliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:33
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        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken; 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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        Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor.

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        Nilüfer çiçeklerinin tohumunun, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

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        Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

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        Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor.

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        Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.

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        #nilüfer
        #Çanakkale
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