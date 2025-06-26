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        Haberler Gündem Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:20
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar neticesinde, dün şüpheliler V.D, C.Ç, Y.İ, E.Ç. ve O.İ'nin üzerlerinde ve ikametlerinde muhtelif çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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