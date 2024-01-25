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        Haberler Gündem Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı - Güncel haberler

        Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:41 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:41
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        Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

        Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        "MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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