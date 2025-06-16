Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:11 facebook

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