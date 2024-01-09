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        Çanakkale'de kar yağışı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de kar yağışı (2)
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        TAŞIMALIEĞİTİME ARA VERİLDİ

        Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

        Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ, (Çanakkale),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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