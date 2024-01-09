Çanakkale'de kar yağışı (2)

TAŞIMALIEĞİTİME ARA VERİLDİ

Çanakkale'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Buna göre; Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonra taşımalı eğitim öğrencileri için okullar tatil edildi.

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ, (Çanakkale),