Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında; dün sabaha karşı merkez, Lapseki, Ayvacık ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.F., H.A.P., H.A., E.Ö., E.G., S.K., Ö.Ö. ve yabancı uyruklu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 11 gram metamfetamin, 1 kilo 565 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 sentetik hap, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F., H.A.P., H.A., E.Ö. ve S.K. S.E. adli kontrol ile serbest bırakılırken, E.G. ile Ö.Ö. tutuklandı. Ayrıca savcılıktan serbest bırakılan Özbekistan uyruklu S.E., Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu