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        Mehmetçik bayramda da görevde

        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesindeki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik, her bayram olduğu bu Kurban Bayramı'nda da görevlerinin başında vatan nöbeti tutuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:10
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        Mehmetçik bayramda da görevde
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        ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesindeki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik, her bayram olduğu bu Kurban Bayramı'nda da görevlerinin başında vatan nöbeti tutuyor.

        Gelibolu ilçesindeki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda er ve erbaşlar, ailelerinden uzak girdikleri bayramı görev arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Komutanlıkta bayram töreni düzenlendi, ardından da askerlere çikolata ve kolonya ikramı yapıldı. Kulede nöbet tutan bir askere komutanı sürpriz yaptı. Nöbet tutan asker, komutanının telefonundan ailesiyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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