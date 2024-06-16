Mehmetçik bayramda da görevde

ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesindeki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik, her bayram olduğu bu Kurban Bayramı'nda da görevlerinin başında vatan nöbeti tutuyor.

Gelibolu ilçesindeki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda er ve erbaşlar, ailelerinden uzak girdikleri bayramı görev arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Komutanlıkta bayram töreni düzenlendi, ardından da askerlere çikolata ve kolonya ikramı yapıldı. Kulede nöbet tutan bir askere komutanı sürpriz yaptı. Nöbet tutan asker, komutanının telefonundan ailesiyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.