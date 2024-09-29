Çanakkale'de alabora olan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bozlar köyü açıklarında meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize düşen 7 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 7 vatandaş, Karabiga beldesine getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan kazazede vatandaşlar, Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.