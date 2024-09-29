Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de alabora olan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de alabora olan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Bozlar köyü açıklarında meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denize düşen 7 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik botuna alınan 7 vatandaş, Karabiga beldesine getirildi. Burada bekleyen ambulanslara alınan kazazede vatandaşlar, Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı tarafından yapılan açıklamada, “Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbir amaçlı ilçe devlet hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Çanakkale'de orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi
        Uluslararası Gelibolu Maratonu sona erdi
        Çanakkale'de "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
        Çanakkale'de "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı
        Gelibolu Maratonu'nda start verildi
        Gelibolu Maratonu'nda start verildi
        Damla sulamayla çeltikte verim artışı ve su tasarrufu sağlandı
        Damla sulamayla çeltikte verim artışı ve su tasarrufu sağlandı
        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı