Polis merkezinin önüne taşan kavgada 8 tutuklama

ÇANAKKALE'deiki grup arasında çıkıp, polis merkezinin önüne taşan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'si tutuklandı.

Olay, 26 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşüp, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'nin önüne kadar taştı. Kavgada 3'ü tabancayla, 3'ü de bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.