Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de saman yüklü TIR, seyir halindeyken alev alev yandı

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alıp yanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 01:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de saman yüklü TIR, seyir halindeyken alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü TIR, alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki saman yüklü TIR’ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücünün ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve savaş kabinesine tepki
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Kadıköy'de puanlar paylaşıldı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Korkma!
        Korkma!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de kayıp yaşlı adam 2 gün sonra bulundu
        Çanakkale'de kayıp yaşlı adam 2 gün sonra bulundu
        Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Çanakkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları Çanakkale'de gerçekleştirildi
        Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları Çanakkale'de gerçekleştirildi
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da bozuk yollarda başlatılan onarım çalışması sürüyor
        Gelibolu'da bozuk yollarda başlatılan onarım çalışması sürüyor