Çanakkale'de saman yüklü TIR, seyir halindeyken alev alev yandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki saman yüklü TIR’ın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücünün ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılmaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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