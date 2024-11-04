Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere kapatılan boğaz trafiği, tekrar açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün saat 16.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Fırtına ve kuvvetli akıntının etkisini kaybetmesi ile boğaz trafiği, saat 01.00 sıralarında tekrar normale döndü.