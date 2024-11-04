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        Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere kapatılan boğaz trafiği, tekrar açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:35
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        Çanakkale Boğazı trafiğe açıldı
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemilere kapatılan boğaz trafiği, tekrar açıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün saat 16.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Fırtına ve kuvvetli akıntının etkisini kaybetmesi ile boğaz trafiği, saat 01.00 sıralarında tekrar normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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