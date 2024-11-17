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        Anıta zarf bırakan Şeyma'nın Atatürk sevgisi

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kaymakamlık binası önündeki Mustafa Kemal Atatürk heykelinin avucuna bırakılan zarftan 'Atatürk' yazılı, kalp resmi çizilmiş bir kağıt ve Türk bayrağı çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:45
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        Anıta zarf bırakan Şeyma'nın Atatürk sevgisi
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        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kaymakamlık binası önündeki Mustafa Kemal Atatürk heykelinin avucuna bırakılan zarftan 'Atatürk' yazılı, kalp resmi çizilmiş bir kağıt ve Türk bayrağı çıktı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın fark ettiği zarfı 2'nci sınıf öğrencisi Şeyma Elabid'nin (10) bıraktığı belirlendi. Elabid, “Atatürk'ü sevdiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

        Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, 12 Kasım sabahı, kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'nda Mustafa Kemal Atatürk heykelinin avucunda bir zarf olduğunu fark etti. Zarfı kontrol eden kaymakamlık personeli, içinde 'Atatürk' yazısıyla kalp çizildiğini ve bir de Türk bayrağı konulduğunu gördü. Kayabaşı, zarfın kim tarafından bırakıldığının tespit edilmesini istedi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemede, zarfı Suriye uyruklu 2'nci sınıf öğrencisi Şeyma Elabid'in bıraktığı görüldü. Şeyma ile bir araya gelen Kaymakam Kayabaşı, kendisine Türk bayrağı hediye etti.

        Hükümet konağına giriş yaptığı sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin elinde bir zarf olduğunu fark ettiğini söyleyen Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "Ulu Önder Atatürk'ün eline tutuşturulmuş bir zarf gördüm. Biz de herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Arkadaşlarımız incelediler, zarfı getirdiler. Zarfı getirdiklerinde yüzlerinde bir tebessüm olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

        'BİZLERİ 2 KERE ETKİLEDİ'

        Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir çocuğumuz kendi ismini yazmış, kalp çizerek, 'Atatürk' yazılı bir zarf hazırlamış. Zarfın içinde Türk bayrağı olduğunu da görünce çok duygulandım. Böylesine duygu yüklü, güzel bir hareketin sahibiyle tanışmak istedim. Birkaç günlük çalışmanın neticesinde zarfı ve şanlı bayrağımızı koyan evladımızı tespit ettik. Şeyma evladımız 2'nci sınıfa gidiyor. Suriyeli misafir ailelerimizin çocuğu. Gerçekten de Suriyeli bir çocuğumuzun ülkemizin en önemli alameti olan şanlı bayrağımızı Cumhuriyetimizin kurucu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne sunması, bu duygularla hareket ediyor olması, özel saygı göstermesi bizleri 2 kere etkiledi. Şeyma ve ailesiyle tanıştık. İnşallah yavrumuz bu değerlere bağlı kalarak eğitim hayatına devam edecek. Biz de elimizden geldiğince destekte bulunacağız. Bizi hem mutlu eden hem de duygulandıran özel bir anı oldu."

        Şeyma Elabid ise "Akşam uyumadan önce zarfı hazırladım. Sabah ise Atatürk heykeline gidip, zarfı Atatürk'ün avucuna koydum. Atatürk'ü sevdiğim için böyle bir şey yaptım" diye konuştu.

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