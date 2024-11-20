Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

        YARINYAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİKuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YARINYAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

        Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı
        Çanakkale'de "Öğretmen Akademileri" başladı
        Gelibolu'da umre yolcularına aşı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı
        Gelibolu'da umre yolcularına aşı ve hijyen konusunda bilgilendirme yapıldı
        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 64 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tu...
        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tu...