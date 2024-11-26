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        SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de gösteri uçuşu

        TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 'Gelibolu'nun Kurtuluşu' etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 17:56
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        SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de gösteri uçuşu
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        TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 'Gelibolu'nun Kurtuluşu' etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. Bu etkinliklerde birisi de Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisi oldu. Piri Reis Kordonu üzerinde gerçekleştirilen gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. 30 dakika süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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