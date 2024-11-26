SOLOTÜRK'ten Çanakkale'de gösteri uçuşu

Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. Bu etkinliklerde birisi de Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisi oldu. Piri Reis Kordonu üzerinde gerçekleştirilen gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. 30 dakika süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

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