Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü alacak kavgasına ilişkin 5 tutuklama

        ÇANAKKALE'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ceyhun Kacamer'in (34) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü alacak kavgasına ilişkin 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Ceyhun Kacamer'in (34) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Olay, 26 Kasım saat 13.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 27'nci Sokak'ta bir oto kaporta tamir ve boya atölyesinde meydana geldi. İş yerine gelen Ş.Ç.K. ve B.K. ile Ceyhun Kacamer (34) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Ş.Ç.K. ve B.K. yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle Ceyhun Kacamer'e ateş açtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Kacamer, kanlar içinde yere yığıldı. Ş.Ç.K. ve B.K., 17 AGD 464 plakalı otomobille kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ceyhun Kacamer'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kacamer'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı'nda yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması

        Benzer Haberler

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Bozcaada 8. Olağan İlçe K...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, partisinin Bozcaada 8. Olağan İlçe K...
        Gelibolu Kaymakamı Abacı, emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi ve...
        Gelibolu Kaymakamı Abacı, emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi ve...
        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı üniversite öğrencilerine konuk oldu
        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı üniversite öğrencilerine konuk oldu
        ÇOMÜ'de "Hayata Değer Üniversite Buluşmaları" etkinliği yapıldı
        ÇOMÜ'de "Hayata Değer Üniversite Buluşmaları" etkinliği yapıldı
        Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkaleli anne ile kızı şalvar kültürünü eğlence organizasyonlarında yaşa...
        Çanakkaleli anne ile kızı şalvar kültürünü eğlence organizasyonlarında yaşa...