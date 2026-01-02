Biga Devlet Hastanesinde "Uzman Dr. Yusuf Bahri Demirkan Nöroloji Servisi" açıldı

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, meslek hayatı boyunca binlerce hastanın şifa bulmasına vesile olan Demirkan'ın adının hastanede yaşatılmasının bir vefa örneği olduğu belirtildi.

Servisin açılışı dolayısıyla hastanede düzenlenen törene, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve Demirkan'ın ailesi katıldı.

Hastanede uzun yıllar görev yapan ve 2024'te vefat eden Uzman Dr. Yusuf Bahri Demirkan'ın anısını yaşatmak amacıyla adı nöroloji servisine verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.