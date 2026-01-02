Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada hatlarında hafta sonu feribot seferleri iptal edildi

        Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında cumartesi ve pazar yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:04
        Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 23.00'deki seferler yapılamayacak.

        Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında da cumartesi ve pazar günkü tüm seferler iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

