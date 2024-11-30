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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:25
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 23.00, Bozcaada'dan 22.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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