Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

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