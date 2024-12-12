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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı

        ÇANAKKALE Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 08:58 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:00
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı
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        ÇANAKKALE Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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