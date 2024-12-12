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        Otomobilden uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama

        ÇANAKKALE'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:00
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        Otomobilden uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama
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        ÇANAKKALE'dedurdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Lapseki'de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğa gizlenmiş 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Otomobildeki E.P. ve M.O.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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