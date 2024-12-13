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        Çanakkale'de 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

        ÇANAKKALE'de 2016 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi' kapsamında, bu yıl 13 lokasyondaki 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:25
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        Çanakkale'de 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
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        ÇANAKKALE'de 2016 yılında hayata geçirilen ‘Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi’ kapsamında, bu yıl 13 lokasyondaki 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bu vesileyle özellikle balıkçılardan beklentimiz faaliyetlerini tekniğine uygun olarak yürütmeleri, sürdürülebilir balıkçılık için konulan kurallara riayet etmeleri, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli iş birliği içerisinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü asıl olan deniz ekosistemini muhafaza etmek" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de 2016 yılında 'Hayalet Av Araçları ve Sucul İstilacı Türler Farkındalık Projesi' hayata geçirildi. Projeyle su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi hedeflendi. Böylelikle biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılmasıyla balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılmasının da amaçlandığı proje kapsamında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu yıl 13 lokasyondaki 500 bin metrekare alan taranarak 16 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Öte yandan, proje kapsamında son 9 yılda ise Ege Denizi, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde toplam 61 lokasyon da 1 milyon 15 bin 700 metrekare alanda 34 bin 620 metrekare hayalet ağ çıkarıldı.

        'ASIL OLAN DENİZ EKOSİSTEMİNİ MUHAFAZA ETMEK'

        Denizlerde zaman zaman istenmeyen kirliliklerin ve olumsuzlukların meydana geldiğini belirten Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bunlardan biri de maalesef 'hayalet ağ' olarak adlandırılan atıklar. Balıkçılık faaliyetleri yürütülürken çeşitli sebeplerle deniz alanında kalan ağlar, deniz hayatı için çok büyük bir tehlike ve risk oluşturuyor. Deniz canlıları açısından istenmeyen bir duruma sebebiyet veriyor. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımızın da talimatlarıyla 2016 yılından bugüne kadar Çanakkale'de, kıyı bölgesinde, deniz alanlarında düzenli olarak taramalar yürütülüyor. Bu taramalar neticesinde de tespit ettikleri hayalet ağların denizden çıkarılması için de gayret gösteriliyor" diye konuştu.

        Vali Toraman, şöyle devam etti:

        "Bu sene 2024 yılı faaliyet programı içerisinde Çanakkale'de yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan tarandı. Böylece deniz ekosistemine destek olunmuş oluyor. Bu vesileyle özellikle balıkçılardan beklentimiz faaliyetlerini tekniğine uygun olarak yürütmeleri, sürdürülebilir balıkçılık için konulan kurallara riayet etmeleri, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli iş birliği içerisinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü asıl olan deniz ekosistemini muhafaza etmek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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