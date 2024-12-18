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        Çanakkale'de meyve bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 03:19 Güncelleme: 18.12.2024 - 03:20
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        Çanakkale'de meyve bahçesindeki yangın büyümeden söndürüldü
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        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde kiraz, şeftali ve elma üretimi yapan bir çiftlikte çıktı. Meyve ağaçlarının bulunduğu bölgede alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sulama borularının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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