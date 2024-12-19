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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (2)

        FERİBOTSEFERLERİ DURDURULDUÇanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:35
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (2)
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        FERİBOTSEFERLERİ DURDURULDU

        Çanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

        Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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