Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı (2)

Çanakkale'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

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