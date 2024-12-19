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        Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, bir kadını 2 burma bilezik, tam altın, 2 çeyrek altınını alan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:15
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        Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, bir kadını 2 burma bilezik, tam altın, 2 çeyrek altınını alan 5 şüpheli yakalandı.

        Olay, 17 Aralık'ta Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan bir kadın dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. İncelemede, kadının evine gelen 5 şüphelinin kendilerini 'jandarma' olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yaşlı kadına kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğini ve evdeki altınları çalınan altınlarla karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, 2 burma bilezik, tam altın, 2 çeyrek altını alıp, kaçtıkları belirlendi. Şüphelileri tespit eden ekipler, 5 jandarma aracıyla yaptıkları takiple taksideki 3 şüpheliyi yakaladı. Yalova'da olduğu tespit edilen 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan altınlar sahibine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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