Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine tek yönlü açıldı (4)
TEKYÖNLÜ AÇILDIÇanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından Kuzey-Güney yönlü olarak saat 12.
TEKYÖNLÜ AÇILDI
Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından Kuzey-Güney yönlü olarak saat 12.45 itibarıyla gemi geçişlerine açıldı. Güney-Kuzey yönlü ise saat 15.45’te açılacak.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
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