Çanakkale Boğazı, gemi geçişlerine tek yönlü açıldı (4)

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından Kuzey-Güney yönlü olarak saat 12.45 itibarıyla gemi geçişlerine açıldı. Güney-Kuzey yönlü ise saat 15.45’te açılacak.

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