Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Çanakkale'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yenice ilçesinde gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle Alancık, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller ve Karaağaçarası köylerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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