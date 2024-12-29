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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı

        ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 29.12.2024 - 18:30
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        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
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        ÇANAKKALE'ninLapseki ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

        Lapseki ilçesi Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu. Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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