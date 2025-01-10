Çanakkale'de gırgır teknesiyle tek seferde 17 ton sardalya avladılar

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 17 ton sardalya avladı.

Lapseki ilçesi açıklarında 'Koçoğulları' isimli gırgır teknesi ile avlanan balıkçılar, bu sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanı Sami Koç, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara konuldu. Ağlardan 17 ton sardalya çıktı.