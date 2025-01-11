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        Çanakkale'de suç örgütüne 'Arıkovan' operasyonu; 10 gözaltı

        ÇANAKKALE'de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arıkovan' isimli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:38 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:40
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        Çanakkale'de suç örgütüne 'Arıkovan' operasyonu; 10 gözaltı
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        ÇANAKKALE’de şantaj ve tehdit yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen ‘Arıkovan’ isimli operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ateşli silah kullanarak tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, yağma suçundan 10 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak’ta 36 ekibin katılımıyla ‘Arıkovan’ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar maddesi, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsuz boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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