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        19 yıl önceki cinayeti, kendisinin işlediğini itiraf etti

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önel, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:10
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        19 yıl önceki cinayeti, kendisinin işlediğini itiraf etti
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önel, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Önel, tutuklandı.

        Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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