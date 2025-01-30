Çanakkale'de balıkçılar orkinos besledi; o anlar kamerada
ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde balıkçılar, orkinos besledi.
ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde balıkçılar, orkinos besledi. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.
Gökçeada ilçesinde önceki gün İlker Özdemir ve arkadaşları, oltayla balık avlamak için denize açıldı. Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra denizdeki orkinosu fark edip, yem attı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; yemi kapan orkinosun gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Cep telefonuyla kaydedilen bir başka görüntüde de oltaya takılan bir orkinosun, iğneyi koparıp kaçtığı görüldü.
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