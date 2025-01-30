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        Çanakkale'de balıkçılar orkinos besledi; o anlar kamerada

        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde balıkçılar, orkinos besledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:30
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        Çanakkale'de balıkçılar orkinos besledi; o anlar kamerada
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        ÇANAKKALE'ninGökçeada ilçesinde balıkçılar, orkinos besledi. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

        Gökçeada ilçesinde önceki gün İlker Özdemir ve arkadaşları, oltayla balık avlamak için denize açıldı. Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra denizdeki orkinosu fark edip, yem attı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; yemi kapan orkinosun gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Cep telefonuyla kaydedilen bir başka görüntüde de oltaya takılan bir orkinosun, iğneyi koparıp kaçtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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