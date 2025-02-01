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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı

        ÇANAKKALE'deyoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:25 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:30
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı
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        ÇANAKKALE'deyoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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