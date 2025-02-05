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        Pompalı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)

        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDIÇanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Muhammet Akkaş'ın (30) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:36 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:36
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        Pompalı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
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        ŞÜPHELİLERDEN2'Sİ TUTUKLANDI

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Muhammet Akkaş'ın (30) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. (27) ile M.C.U. (22) tutuklanırken, İ.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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