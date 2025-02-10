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        Av dönüşü otomobilden inerken tüfeği ateş aldı, hayatını kaybetti

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, av dönüşünde otomobilden inerken tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendisini vuran Sezgin Yeşil (22) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 01:32 Güncelleme: 10.02.2025 - 01:35
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        Av dönüşü otomobilden inerken tüfeği ateş aldı, hayatını kaybetti
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, av dönüşünde otomobilden inerken tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendisini vuran Sezgin Yeşil (22) hayatını kaybetti.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil ve arkadaşları köy yakınlarında domuz avına çıktı. Dönüşte otomobilden inmek isteyen Yeşil’in tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Ağır yaralanan Yeşil’in arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sezgin Yeşil kurtulamadı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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