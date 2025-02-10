Av dönüşü otomobilden inerken tüfeği ateş aldı, hayatını kaybetti

ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, av dönüşünde otomobilden inerken tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendisini vuran Sezgin Yeşil (22) hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yeşil ve arkadaşları köy yakınlarında domuz avına çıktı. Dönüşte otomobilden inmek isteyen Yeşil’in tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Ağır yaralanan Yeşil’in arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sezgin Yeşil kurtulamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.