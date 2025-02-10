Sezgin'in av dönüşü tüfekle ölümüne ilişkin arkadaşı gözaltına alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, av dönüşü ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Sezgin Yeşil'in (22) hayatını kaybettiği olaya ilişkin arkadaşı N.A., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. Sezgin Yeşil ve arkadaşı N.A. köy yakınlarında domuz avına çıktı. İddiaya göre dönüşte otomobilden inmek isteyen N.A.'nın tüfeği henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Sezgin Yeşil ağır yaralandı. N.A., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sezgin Yeşil ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sezgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtulamadı. Jandarma olayın ardından N.A.'yı 'Taksirle öldürme' suçundan gözaltına aldı.