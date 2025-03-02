Çanakkale'de denizde bulunan mayın imha edildi

Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada ilçesi Tuzburnu mevkisinde yaklaşık 45 metre açıkta mayın tespit etti. İhbar üzerine bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) timleri sevk edildi. İncelemelerde, mayının İngiliz menşeli olduğu ve 200 kilogram patlayıcı içerdiği belirlendi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından mayın kontrollü olarak imha edildi.

ÇANAKKALE’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen mayın, kontrollü olarak imha edildi.

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