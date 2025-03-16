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        Çanakkale'de AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından '18 Mart' yürüyüşünün 12'ncisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:25
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        Çanakkale'de AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü
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        ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından '18 Mart' yürüyüşünün 12'ncisi gerçekleştirildi.

        Türkiye genelinde 4 bine yakın gönüllüsüyle Türkiye'nin ilk arama-kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle '18 Mart' yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe 13 AKUT ekibinden oluşan 350 gönüllünün katıldığı, Alçıtepe köyü mevkisinde başlayan yürüyüş Şehitler Abidesi'nde sona erdi. Burada, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk, AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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