Çanakkale Deniz Müzesi'nde 'Dedeler ve Torunları' sergisi ziyaretçiye açıldı

ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Çanakkale Zaferi Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide, Milliyet Gazetesi'nin 1960 yılında yarım kalan Şehitlik Abidesi'nin tamamlanması için başlattığı kampanyaya ilişkin yayınlarından oluşan 10 seçki de yer aldı.

Milliyet Gazetesi, 1958 yılında finansal zorluklar nedeniyle yarım kalan Şehitlik Abidesi’nin tamamlanması için bir kampanya düzenledi. Toplanan bağışlarla tamamlanan Şehitlik Abidesi 1960 yılında açıldı. Bu kampanya ve Türk halkının abidenin yapımındaki vefasını anlatan Milliyet Gazetesi’nin ‘Dedeler ve Torunları’ sergisi, Çanakkale Deniz Müzesi’nde açılan ‘Çanakkale Zaferi Sergisi’ kapsamında halkla buluştu. Sergide, Milliyet Gazetesi'nin 1960 yılında yarım kalan Şehitlik Abidesi'nin tamamlanması için başlattığı kampanyaya ilişkin yayınlarından oluşan 10 seçki de yer aldı.

'TÜM DÜNYAYA 'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ' DİYE HAYKIRMIŞTIR'

Müzenin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilen 1’inci sınıf askeri müze olduğunu söyleyen Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Deniz Albay Serhan Aras, "Yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 400 bin kişi ve koleksiyonun en önemli objeleri Çimenlik Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmış. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinden Acar Botu, Kartal istimbotu, Uluçalireis Denizaltısı ve elbette ki günün anlam ve önemine haiz olmak üzere Nusret Mayın Gemisi’nin birebir modeli olan TCG Nusret müze gemisi. Bugünün temelleri 8 Mart 1915 sabahı Nusret mayın gemisinin karanlık liman mevkisine döktüğü 26 adet mayınla atılmıştır. Bu 26 adet mayın 18 Mart 1915'te yenilmez denilen itilaf güçleri donanmasını hezimete uğratmış ve tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' diye haykırmıştır" dedi.

'TÜRK HALKI BİR VE BERABER OLDUĞUNDA HER ŞEYİ BAŞARABİLİR'

Çanakkale Deniz Müzesi’nde çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Aras, "Dedeler ve Torunları" isimli sergimizi Milliyet Gazetesi bugün burada kurdu. Serginin ana teması şu; Çanakkale Şehitler Abidesi, Hisarlık Tepesi üzerinde kurulmuş. Çanakkale'ye giren ve Çanakkale Boğazı'ndan çıkan tüm deniz unsurlarının mutlaka selamladığı, selamlamadan Çanakkale'nin geçilemediği bir abideden bahsediyoruz. Bu abide, 1944 yılında Milli Savunma Bakanlığı'nın başlatmış olduğu bir proje yarışmasıyla öncelikle projesi belirlenerek adım atılıyor abidenin fikri inşasına. Daha sonrasında 1954 yılına gelindiğinde abidenin temelleri atılıyor ve 1958 yılına kadar abide inşa çalışmaları devam ediyor. Fakat 1958 yılında abidenin inşası yavaşlamaya başlıyor. Bütçe yetersizliği gündeme geliyor. İşte tam bu noktada Milliyet Gazetesi halka bir kampanya başlattığını ilan ediyor ve kampanyanın amacı dedelerimizin hatırasına sahip çıkmak ve abideyi tamamlamak. Türk milleti her zaman olduğu gibi bu çağrıya canıgönülden bir karşılık veriyor. Abide çok kısa sürede ihtiyacı olan maddi bütçeyi kazanıyor. Akabinde 1958 yılında tamamlanıyor. Abidenin açılış töreni 1960 yılında icra ediliyor. Bu güzel sergiyi biz 25 Nisan'a kadar Çanakkale Deniz Müzesi'nde ev sahipliği yapacağız. Serginin en önemli mesajı şu; Türk halkı bir ve beraber olduğunda her şeyi başarabilir. Türk halkı şehitlerine sahip çıkar, şehitlerinin anısına sahip çıkar. Zira geçmişini bilmeyen milletler geleceğine yön veremezler. Şairin dediği gibi, ‘Ecdadımızın heybeti marufu cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır’. Dolayısıyla Türk gençliği dedelerinden aldığı güçle geleceğe büyük bir umutla ve ışıkla bakmaktadır. Biz tekrardan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün Türk milletine kutlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.