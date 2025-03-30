Kayıp Ayşegül'ü arama çalışmaları 3'üncü gününde

Ayvacık Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ayşegül Kocaman, önceki gün okula gitmek için evden çıktı. Yakınları, eve dönmeyen Kocaman'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis, Kocaman'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, okula gitmek için evden ayrılan ve geri dönmeyen lise öğrencisi Ayşegül Kocaman'ı (16) arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

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