İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Terör meselesi artık geride kalıyor

İÇİŞLERİBakan Yardımcısı Bülent Turan, "40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin başta büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Deniz polisevindeki programa Vali Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, daire müdürleri, askeri erkan, gaziler ve şehit aileleri katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Ömer Toraman ile birlikte emniyet, jandarma personeli, daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleriyle bayramlaştı.

'BERABER OMUZ VERECEĞİZ, MORALİMİZİ BOZMAYACAĞIZ'

Çanakkale'nin hem fiziki hem siyasi hem tarihi hem coğrafi olarak çok özel topraklar olduğuna dikkati çeken Bülent Turan, "Sıkıntılar, sorunlar olur, aşarız, aştık. Türkiye ne zaman büyümeye başlasa, ekonomisini ne zaman toparlamaya başlasa ya darbeyle ya muhtırayla ya sokak eylemleriyle bir şekilde engel olunmaya çalışılmış ama bu millet, güçlü bir millet. Bu bayram gösterdi ki omuz omuza aşılamayacak hiçbir iş, hiçbir görev yoktur. Suriye özeline baktığımızda komşumuz, sınırımızda çok büyük bir çalkantılı dönem geride kaldı. 40 yıldan beri askerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin başta büyük bedel ödediği terör meselesi artık geride kalıyor. Yeni bir sayfaya başlıyoruz. Bu yeni dönemde ülkemizin kalkınmasına tüm kurumlarımız, partilerimiz, yöneticilerimiz beraber omuz vereceğiz, moralimizi bozmayacağız" dedi.