Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çanakkale Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Emir Can Okuducu yönetimindeki 17 AGV 605 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Ardından devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Okuducu, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emir Can Okuducu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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