Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaza büründü.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat aralıklarla etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışı nedeniyle beldedeki üreticilerin geçim kaynağı olan ve sezona kısa bir süre kala şeftali, kiraz, elma, kayısı ve hurma ağaçlari zarar gördü.