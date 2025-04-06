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        Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu

        ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:05
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        Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu
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        ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaza büründü.

        Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat aralıklarla etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışı nedeniyle beldedeki üreticilerin geçim kaynağı olan ve sezona kısa bir süre kala şeftali, kiraz, elma, kayısı ve hurma ağaçlari zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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