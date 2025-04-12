Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucuya 9 tutuklama

        ÇANAKKALE'de,polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucuya 9 tutuklama
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’de,polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-10 Nisan arasında il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda H.D., T. C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y. K., S.G., M.T. ve C.K. şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı
        Gelibolu'da virajı dönen tırın dorsesi yerinden çıktı
        Gelibolu'da virajı dönen tırın dorsesi yerinden çıktı
        Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı
        Ezine'de Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı
        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Gelibolu Kaymakamı Abacı anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi
        Çanakkale'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Çanakkale'de Polis Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı
        Troya Antik Kenti'ndeki yaşantıyı minyatür eserlerle yansıttı