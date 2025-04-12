Çanakkale'de uyuşturucuya 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5-10 Nisan arasında il merkezi ve Biga ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda H.D., T. C., Ö.E., Ş.Ş., M.Ç., Y. K., S.G., M.T. ve C.K. şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 45 parça halinde 188.5 gram sentetik kannabinoid, 66,13 gram metamfetamin, 52,60 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

ÇANAKKALE’de,polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

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