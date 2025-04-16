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        Çanakkale'de 22 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi kırsalında 10'u çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:50
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        Çanakkale'de 22 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninEceabat ilçesi kırsalında 10'u çocuk 22 kaçak göçmen yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma ekipleri tarafından dün Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü kırsalında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölge sevk edilen ekipler, 10'u çocuk 22 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Konuya ilişkin Eceabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Küçükanafarta köyü kırsalında; Afganistan uyruklu 7 erkek yetişkin, 5 kadın yetişkin, 5 kız çocuk, 5 erkek çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili denetim ve takiplerimiz devam etmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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